Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-22T11:10:35+03:00

В последней должности Сыдорук проработал больше 10 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

Совет Федерации по представлению президента освободил от должности заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука. Это произошло в среду, 22 мая. Отстранение связано с его выходом на пенсию за выслугу лет.

Свое желание уйти на пенсию прокурор выразил еще в апреле. Тогда же им было написано заявление.

В последней должности Сыдорук проработал больше 10 лет. Он является Государственным советником юстиции первого класса, имеет звания заслуженного юриста Российской Федерации и почетного работника прокуратуры Российской Федерации. Доктор юридических наук, профессор.

С 1998 по 2003 годы Сыдорук занимал пост прокурора Санкт-Петербурга, в 2003-2005 годах был прокурором Московской области. Должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации занял в 2006 году. Иван Сыдорук курировал Северо-Кавказский федеральный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU