2019-05-22T12:15:25+03:00
Спорт

Петр Чех станет спортивным директором «Челси»

Вратарь «Арсенала» принял решение после завершения вернуться в родной клуб в новом амплуа – спортивного директора
Дарья КРЫЛОВА
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Петр Чех в составе Челси, 2004 год.Петр Чех в составе Челси, 2004 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Челси» не существовало должности «спортивного директора» с момента увольнения Майкла Эменало в ноябре 2017 года, поэтому о том, какие именно обязанности будут возложены на Чеха, пока судить рано. Будет ли он просто иконой клуба, как сэр Алекс Фергюсон в «МЮ», или же будет действительно участвовать в управлении клубом выяснится только летом.

Петр Чех принял решение объявить о завершении карьеры после финала Лиги Европы в Баку, где, кстати, ему придется встретиться именно с «Челси», за который играл в течение ни много ни мало – 11-ти лет.

Для Чеха было бы красивейшим уходом выигрыш Лиги Европы, хоть трофей и уйдет в копилку «Арсенала», а не родного клуба.

По словам самого Чеха, именно финал Лиги Европы в Баку против «Челси» окончательно утвердил его в мнении о своей дальнейшей судьбе.

«Это судьба» - написал голкипер в своем Твиттере, как только узнал, кто будет его соперником в финале.

Чех стал игроком «Челси» в 2004 году, а в 2015-м перешел в «Арсенал». В составе «аристократов» Чех стал четырехкратным победителем АПЛ, пятикратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской Лиги, победителем Лиги Чемпионов сезона-2011/12 и Лиги Европы-2012/13.

Как бы ни завершился матч «Арсенал»-«Челси» в Лиге Европы сезона 2018-2019, Петр Чех безусловно уходит по-королевски, на пике своей карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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