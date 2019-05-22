2019-05-22T12:03:42+03:00
Политика

МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что разговор между лидерами двух стран скорее всего состоится
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же есть. По его словам, разговор между лидерами двух стран может состояться.

"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться, - сказал он. - Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится".

При этом Рябков добавил, что американская сторона пока никаких конкретных предложений не вносила.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет публичного заявление о намерении главы Белого дома Дональда Трампа провести переговоры на саммите G20 с президентом России Владимиром Путины. Однако, по его словам, если это будет инициировано, то российская сторона будет рада такой встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый