МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-22T12:03:42+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа все же есть. По его словам, разговор между лидерами двух стран может состояться.

"Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться, - сказал он. - Но, как об этом говорил и наш президент, возможность есть, и, видимо разговор так или иначе состоится".

При этом Рябков добавил, что американская сторона пока никаких конкретных предложений не вносила.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет публичного заявление о намерении главы Белого дома Дональда Трампа провести переговоры на саммите G20 с президентом России Владимиром Путины. Однако, по его словам, если это будет инициировано, то российская сторона будет рада такой встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU