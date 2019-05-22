2019-05-22T12:25:00+03:00
Политика

Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Представитель МИД РФ назвала украинского и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун русофобом
Марина ВЕНЦОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала она в «Фейбуке».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, заявила, что в связи с якобы российской "агрессией" против Украины, ООН должна исключить Россию из СБ организации. Кроме того, она также призвала расширить санкционный режим против РФ.

Со своей стороны, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал мнение украинской чиновницы некомпетентным, "не по её профилю".

ИСТОЧНИК KP.RU

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