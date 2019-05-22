2019-05-22T13:11:18+03:00
Происшествия

Немку обвинили в пособничестве ИГ* за попытку продать пояс смертника

Женщина сбежала к возлюбленному в Сирию и научилась стрелять из автомата
Григорий ЛЕОРДА
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Муж научил жену стрелять из автомата.Муж научил жену стрелять из автомата.Фото: REUTERS
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Молодая немка получила обвинение в участии в запрещенной террористической группировке "Исламское государство". 26-летняя девушка попала в поле зрения правоохранительных органов в тот момент, когда пыталась продать пояс смертника через мессенджер.

По данным следствия, гражданка примкнула к террористам еще в 2014 году. Тогда она переехала в Сирию, где вышла замуж за бойца организации. Отношения с ним у нее начались еще во время проживания в Германии. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру ФРГ пишет Интерфакс.

Девушка в течение всего времени жила в домах на завоеванных ИГ территориях в Сирии и Ираке. Возлюбленный научил ее пользоваться автоматом. Среди ее личных вещей был пояс смертника. Еще один она пыталась продать. Немку задержали в ноябре прошлого года. С тех пор она находится под стражей.

Сайт kp.ru писал о том, что ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке. Группировка утверждает, что взрывами были убиты или ранены 17 полицейских.

*ИГ - террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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