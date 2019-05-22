Эксперты назвали вакансию на зарплату до 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-22T13:13:14+03:00

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Управляющий домашним хозяйством или батлер оказался самой высокооплачиваемой вакансией в мае, по данным по данным портала «Работа.ру». В том случае, если у соискателя есть аналогичный опыт работы не менее трех лет в европейских странах или ОАЭ, он владеет русским и английским языками и имеет водительский стаж не менее пяти лет, то за выполнение обязанностей работодатель готов платить оклад от 200 до 500 тысяч рублей.

На втором месте зарплатного рейтинга находится вакансия для водителя с собственным автомобилем грузоподъемностью 10-20 тонн. Так, за грузоперевозки по Москве и Московской области работодатель обещает платить от 200 до 360 тысяч рублей.

Следом идет вакансия няни-воспитателя с опытом работы с детьми-аутистами, которую приглашают жить и работать в русской семье в Соединенные Штаты. За выполнение такой работы люди могут получать 300 тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, согласно прогнозу социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленному Минэкономразвития, зарплаты в России будут постепенно расти и к 2024 году в среднем приблизятся к 63 тысячам 437 рублям.

ИСТОЧНИК KP.RU