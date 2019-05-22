«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-22T13:39:07+03:00

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При переезде в президентский кабинет новый лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что его кресло неудобное.

«Неудобно», — сказал глава Украины о месте, которое ранее занимал экс-президент незалежной Петр Порошенко.

Команда президента опубликовала видео о его первом рабочем дне.

Команда Зеленского показала закулисье с инаугурации президента.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая. Новоизбранный лидер сообщил, что его первым указом будет постановление о роспуске Верховной рады. После церемонии инаугурации он выполнил свое обещание. В минувший вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. Он также предложил изменить принцип выбора депутатов в Раду, который обсуждается в среду, 22 мая, на внеочередном парламентском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU