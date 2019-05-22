В ДНР задержали восьмерых украинских военных

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-22T13:48:22+03:00

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Восемь бойцов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны в среду, 22 мая, на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Как отмечается в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке» командования силовой операции в Донбассе, "двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории, где были задержаны".

Военная прокуратура Украины по данного факту начала расследование. В настоящее время, как отмечается, принимаются меры для определения местоположения украинских военных и их возвращения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вооруженный конфликт между ополчением Луганской и Донецкой народных республик и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года. Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военными они игнорируются.

Кстати, 2 января 2019 года представитель Народной милиции ДНР сообщал, что сотрудники оборонного ведомства республики взяли в плен одного из военнослужащих армии Украины, после неудачной попытки диверсантов захватить участок так называемой "серой зоны".

ИСТОЧНИК KP.RU