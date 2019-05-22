Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-22T13:43:53+03:00

Замруководителя администрации президента России заявил, что нужно было более внимательно изучить настроение людей [видео]

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Решение о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали. Таким образом, замруководитель администрации президента России Магомедсалам Магомедов прокомментировал ситуацию с протестами екатеринбуржцев против строительства собора в центре города, отметив, что пожелания жителей нужно было изучить более внимательно.

«Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что решение было недостаточно проработано. Может быть, нужно было более внимательно изучить настроение людей, их пожелания», - сказал он, добавив, что строительства храма «благая идея» и «ничего плохого в этом нет».

Напомним, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города. После предложения Путина провести опрос среди местных жителей, 17 мая, было принято решение приостановить строительство храма и спросить мнение горожан.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU