Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-22T13:44:51+03:00

В результате ДТП погиб один человек, еще 10 пострадали [видео]

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Видео с места дорожно-транспортного происшествия с российскими туристами, которое произошло в районе города Сиены в Италии, появилось в сети.

На нем видно, что в настоящее время территория, где произошла авария, огорожена. На месте работают представители местных спасательных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

Кроме того, на место ДТП направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в 10:30 по московскому времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони в Италии, перевернулся туристический автобус. Как позже уточнили в посольстве РФ в Италии, по предварительным данным, в нем находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали. При этом местные СМИ сообщают, что число раненых - около 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU