Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Видео с места дорожно-транспортного происшествия с российскими туристами, которое произошло в районе города Сиены в Италии, появилось в сети.
На нем видно, что в настоящее время территория, где произошла авария, огорожена. На месте работают представители местных спасательных служб.
В Италии перевернулся туристический автобус.
Кроме того, на место ДТП направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию, передает ТАСС.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в 10:30 по московскому времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони в Италии, перевернулся туристический автобус. Как позже уточнили в посольстве РФ в Италии, по предварительным данным, в нем находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали. При этом местные СМИ сообщают, что число раненых - около 15 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU