2019-05-22T14:36:22+03:00
В мире

Три китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX

В компаниях перестали эксплуатировать самолеты данной серии после авиакатастрофы в Эфиопии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Авиакатастрофа в ЭфиопииАвиакатастрофа в ЭфиопииФото: REUTERS
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Китайские авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines потребовали от Boeing компенсации за простой, а также за просрочку передачи ранее закупленных самолетов 737 МАХ.

«Air China потребовала от корпорации Boeing возмещения ущерба ввиду длительной приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX, а также потерь, вызванных невозможностью доставки заказанных ранее лайнеров в срок», - сообщило агентство «Синьхуа».

Ранее во вторник, 21 мая, компенсации за просто потребовала China Eastern Airlines. Позже в среду, 22 мая, к ней присоединилась China Southern Airlines.

Напомним многие страны мира приняли решение о приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 МАХ после того, как лайнер этой серии потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы Эфиопии. Тогда катастрофа унесла жизни 157 человек. Ранее при схожих обстоятельствах происшествие случилось в Индонезии, после чего погибло 189 человек.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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