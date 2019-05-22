2019-05-22T14:43:37+03:00
Происшествия

Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии

В российском дипведомстве рассказали о пострадавших в ДТП с туристами из России на борту [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянииПосольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии
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После дорожно-транспортного происшествия с российскими туристами в районе города Сиены в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, а четверо - в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в республике Дмитрий Гурин.

«Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена», - цитирует его слова «Интерфакс».

Как ранее писал сайт kp.ru, в 10:30 по московскому времени на дороге, которая соединяет Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони в Италии, перевернулся автобус с российскими туристами на борту. Позже в посольстве России в Италии сообщили, что по предварительным данным, в нем находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Погиб один человек, 10 пострадали. Местные СМИ сообщают, что число раненых - около 15 человек.

В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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