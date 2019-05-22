Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-22T14:55:04+03:00

Спикер украинского парламента отметил, что президент Украины будет нести за него ответственность

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента 8-го созыва. В связи с чем, по его словам, глава государства будет нести ответственность.

«Указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции <…>. По моему мнению, указ президента - это не только неуважение Конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис", - заявил он, открывая внеочередное заседание Рады в среду, 22 мая.

При этом Парубий добавил, что автор указа о роспуске Рады - президент - будет нести ответственность не только перед законом, но и перед народом Украины.

Ранее, как писал сайт kp.ru, спикер Рады сообщил о том, что президентский указ о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о прекращении работы Рады нынешнего созыва, а также проведении 21 июля внеочередных парламентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU