В Австрии сформирован состав переходного правительства

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-22T15:06:12+03:00

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В среду, 22 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге министров переходного правительства экспертов, список которых был составлен канцлером республики Себастьян Курц. Об этом сообщили в ведомстве федерального канцлера Австрии.

Предложенные эксперты сменят ушедших в отставку министров от Австрийской партии свободы. Как пишет Австрийское агентство печати временным вице-канцлером альпийской республики станет министр финансов Хартвиг Лёгер, который займет место ушедшего в отставку лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Напомним после скандального видео со Штрахе, где он говорит о приобретении медиа-активов для влияния на выборы с некой «россиянкой», все министры из Австрийской партии свободы сообщили о выходе из правительства. На своем посту решила остаться только министр иностранных дел Карин Кнайсль.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 27 мая оппозиционные партии Австрии внесут на рассмотрение предложение о вынесении вотума недоверия Себастьяну Курцу.

ИСТОЧНИК KP.RU