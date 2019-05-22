Общественная палата Петербурга предложила Александру Беглову принять участие в выборах губернатора Северной столицы

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-22T15:06:03+03:00

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Члены Общественной палаты Петербурга предлагают Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора города. Об этом после доклада в Заксобрании сообщил председатель комиссии Общественной палаты Александр Ватагин. Эксперт обратил внимание депутатов - это консолидированное решение Совета Общественной палаты города, уточняет городской информационный портал Правительства Санкт-Петербурга.

«Чуть более трех месяцев осталось до единого дня голосования, когда мы должны выбрать губернатора Cеверной столицы. Нам всем предстоит ответить на вопрос, каким мы видим будущее родного города, – пояснил Александр Ватагин. – Уровень взаимодействия Общественной палаты и правительства Петербурга за последние полгода приобрел совершенно иное качество. И это результат новой политики, реализуемой действующим главой Петербурга».

Как отметил общественник, за последние полгода они достаточно часто встречались с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«На каждой из этих встреч он демонстрировал исключительное понимание приоритетов развития города, настойчивость в стремлении решить наиболее острые проблемы. Но самое главное для нас – это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», – подчеркнул Ватагин.

Отчет Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая в стенах Мариинского дворца перед депутатами, еще больше укрепил членов совета Общественной палаты в своем выборе. Как пояснил председатель комиссии Общественной палаты, все векторы развития, которые обозначил глава города, они поддерживают.

«Она отличается ясностью, четкостью и последовательностью. Санкт-Петербург должен стать современным комфортным городом, в котором удобно жить и работать, – подчеркнул Александр Ватагин. – В связи с вышесказанным Совет Общественной палаты на своем заседании единогласно выступил за то, чтобы предложить Александру Дмитриевичу Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт- Петербурга».

Известно, что соответствующее обращение уже направлено главе города.

«Уверены, что в своем решении мы выражаем мнение большинства горожан и призываем петербуржцев поддержать нашу инициативу», – заключил Совет Общественной палаты.

Днем ранее Центр политической конъюнктуры огласил доклад «Александр Беглов. Целеустремленный администратор». Коллеги врио губернатора Петербурга характеризуют его как очень практичного, верного процедурам, настойчивого, но при этом неконфликтного человека. Будучи человеком не слишком сведущим в PR-технологиях, он, тем не менее, компенсирует этот недостаток сильной командой, которая обеспечивает применение эффективных форматов и технологий, ставших уже привычными для избирательных кампаний ВРИО. При этом Беглов стремится к максимальной открытости, много общается с жителями и подталкивает к тому же подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU