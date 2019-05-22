Ученые разработали биоклей, которым можно заклеивать раны

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-22T15:21:12+03:00

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Китайские ученые разработали биоклей, который способен в кратчайшие сроки останавливать даже сильные кровотечения. Средство помогает справиться не только с внешними повреждениями, но даже останавливает сердечные и артериальные кровотечения.

Специалисты провели успешные эксперименты с участием животных. Ученые привлекли к операции свиней, чье сердце похоже на человеческое. При помощи данного биоклея кровотечение под высоким давлением из раны на сердце диаметром шесть миллиметров было остановлено всего за несколько секунд, передает сайт «Свободная пресса».

Уникальность разработанного материала заключается в том, что он не теряет прочности в течение двух недель. Более того, при ультрафиолетовом излучении биоклей прочно прилипает даже к влажным стенкам внутренних органов и прочно застывает, а вскоре благополучно зарастает клетками, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU