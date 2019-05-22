2019-05-22T15:21:12+03:00
Наука

Ученые разработали биоклей, которым можно заклеивать раны

Средство помогает быстро остановить кровотечение
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые изобрели биоклей, способный быстро останавливать кровотечениеУченые изобрели биоклей, способный быстро останавливать кровотечениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Китайские ученые разработали биоклей, который способен в кратчайшие сроки останавливать даже сильные кровотечения. Средство помогает справиться не только с внешними повреждениями, но даже останавливает сердечные и артериальные кровотечения.

Специалисты провели успешные эксперименты с участием животных. Ученые привлекли к операции свиней, чье сердце похоже на человеческое. При помощи данного биоклея кровотечение под высоким давлением из раны на сердце диаметром шесть миллиметров было остановлено всего за несколько секунд, передает сайт «Свободная пресса».

Уникальность разработанного материала заключается в том, что он не теряет прочности в течение двух недель. Более того, при ультрафиолетовом излучении биоклей прочно прилипает даже к влажным стенкам внутренних органов и прочно застывает, а вскоре благополучно зарастает клетками, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Россияне назвали самых желанных соседей
Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус
Путин: государство должно помогать профсоюзам
Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми
Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"
В Австрии сформирован состав переходного правительства
Общественная палата Петербурга предложила Александру Беглову принять участие в выборах губернатора Северной столицы
Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии
Три китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных