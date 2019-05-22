2019-05-22T15:35:48+03:00
Общество

Россияне назвали самых желанных соседей

Большинство мечтают жить через стену с одиноким пенсионером, а самое страшное, что можно представить – это религиозная секта
Елена АКИМОВА
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Россияне рассказали о каких соседях они мечтаютРоссияне рассказали о каких соседях они мечтаютФото: Мария ЛЕНЦ
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Россияне рассказали, кто является идеальным соседом. Вычисляли народные настроения с помощью индекса «соседской» терпимости. Специально для этого специалисты составили формулу: разница между лояльными («с интересом, готовностью общаться» и «спокойно, без особых чувств») и негативными установками в отношении возможного совместного проживания («с раздражением, неприязнью» и «недоверием, страхом») плюс 100. Показатели ниже сотни указывают на негативные установки, около двухсот – позитивное отношение к любым соседям.

Большинство мечтает жить через стенку или через забор с одиноким пенсионером (195 пунктов), матерью-одиночкой (194 п.) или семьей с инвалидом (193 п.). На следующей ступени по предпочтению очень бедные или очень богатые семьи (181 и 168 пунктов), представители Африки (129 пунктов), вьетнамцы и китайцы (122 пункта) и выходцы с Кавказа или из Средней Азии (104 пункта).

Показатели по последним категориям наталкивают на мысль, что к людям другой национальности, религии и сексуальной принадлежности относятся настороженно. Опасаются также иметь за стеной неблагополучную семью. По последним категориям индекс терпимости ниже сотни. Такие выводы сделали эксперты «Левада-центра», после проведенного опроса.

Несмотря на страхи, ксенофобских настроений в стане нет. Люди уживаются друг с другом несмотря на любые различия. Если и возникают конфликты, то большинство из них разгорается на бытовой почве, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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