«Все родные соберемся»: Тину Канделаки спросили, будет ли она баллотироваться в президенты Грузии

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-22T17:15:17+03:00

Канделаки напомнила, что когда на пост президента России баллотировалась ее коллега Ксения Собчак, она активно ее поддерживала Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналистка рассказала, что сейчас происходит у нее на родине, и почему ситуация так схожа с происходящим на Украине [видео]

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Все то, что происходит сейчас на Украине, уже случалось в Грузии, и виной тому "американские эксперименты", которые в последнее время активно проводятся в этом регионе. Такое мнение высказала известная журналистка Тина Канделаки в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Например, они построили новую грузинскую армию. Обратите внимание на новое здание Министерства обороны Грузии в Тбилиси. Оно невероятно интересно даже с архитектурной точки зрения. Американцам было важно там поставить свой форпост", - сказала телеведущая в интервью "Комсомольской правде".

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Ведущие задали ей вопрос и о собственных политических амбициях.

«Вы хотите, чтобы я стала президентом Грузии? Все родные соберемся – КВН, «Квартал 95»,- пошутила она.

Канделаки напомнила, что когда на пост президента России баллотировалась ее коллега Ксения Собчак, она активно ее поддерживала.

"Я сказала, что поддерживаю это решение как избиратель. Потому что для меня очень важно и здорово, что женщина проявила президентские амбиции. Очень хочется, чтобы появилась сильная, умная женщина, берущая на себя ответственность", - подытожила Канделаки.

ГОСТЬ В СТУДИИ Тина Канделаки на Радио Комсомольская Правда .Ведущие: Михаил Антонов и Мария Баченина.

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ИСТОЧНИК KP.RU