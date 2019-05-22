2019-05-22T16:31:57+03:00
Политика

Президент Республики Конго встретится с Путиным в Москве

Главной темой обсуждения станет развитие стратегического сотрудничества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Республики Конго Дени Сассу-НгессоПрезидент Республики Конго Дени Сассу-НгессоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибудет в Москву с официальным визитом и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам самого лидера южноафриканского государства, главной темой обсуждения станет развитие стратегического сотрудничества между странами.

"Будем прилагать еще большие усилия для укрепления сотрудничества. Поднимем и волнующие сегодня весь мир, в том числе Африканский регион, проблемы. Для меня это очень важный момент", - сказал Сассу-Нгессо.

Президент подчеркнул, что для него будет большой честью вновь встретиться с Владимиром Путиным. Во время последней беседы, которая состоялась чуть менее семи лет назад, политики также обсуждали укрепление двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что среди тем разговора значились вопросы в сфере энергетики, инфраструктуры, транспорта и гуманитарного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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