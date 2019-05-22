Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за отказ пустить инвалида в публичное место

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-22T16:38:57+03:00

В первом чтении принят закон о штрафах за отказ пустить инвалида в публичное место Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за отказ в доступе к товарам и услугам представителям самых социально незащищенных слоев населения (инвалидам).

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют имиджу ресторана», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, добавив, что такие случаи нередки и «ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением».

Напомним, после громкой истории со страдающей аутизмом сестрой Натальи Водяновой, которую выгнали из кафе в Нижнем Новгороде, когда девочка попросила няню купить ей воды, Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении штрафов за отказ обслуживать инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU