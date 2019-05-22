Российские ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»
Российские ракетные войска начали оснащать комплексами "Авангард". Строительство инфраструктуры для первого такого полка уже завершено. Об этом сообщили в министерстве обороны страны со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.
"Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард". В Ясненском ракетном соединении развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард", - сказал Каракаев.
Ожидается, что вооружение заступит на боевое дежурство до конца 2019 года, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что успешные испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" стали главной сенсацией в военно-технической среде не только России, но и всего мира. Так, например, американцы усомнились в своих способностях защититься от такого оружия.
Путин - о комплексе Авангард.
ИСТОЧНИК KP.RU