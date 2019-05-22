2019-05-22T16:46:34+03:00
Политика

Российские ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Первая система заступит на боевое дежурство до конца 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард" .Фото: Минобороны РФРакетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард" .Фото: Минобороны РФ
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Российские ракетные войска начали оснащать комплексами "Авангард". Строительство инфраструктуры для первого такого полка уже завершено. Об этом сообщили в министерстве обороны страны со ссылкой на командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.

"Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения "Ярс" и "Авангард". В Ясненском ракетном соединении развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард", - сказал Каракаев.

Ожидается, что вооружение заступит на боевое дежурство до конца 2019 года, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что успешные испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" стали главной сенсацией в военно-технической среде не только России, но и всего мира. Так, например, американцы усомнились в своих способностях защититься от такого оружия.

Путин - о комплексе Авангард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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