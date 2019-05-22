Роспотребназор выдал детским лагерям 9 тысяч предписаний

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-22T16:50:24+03:00

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Перед стартом летнего сезона Роспотребнадзор провел массовые проверки в детских оздоровительных лагерях. В этом году будут работать 42 тысячи учреждений, где смогут отдохнуть пять миллионов детей. Роспотребнадзор активно выдает рекомендации, как не допустить ЧП и не испортить детский отдых. Большинство замечаний касаются качества и организации питания. Уже выдано более 9 тысяч предписаний, где указана 51 тыс. конкретных рекомендаций. 13 тысяч советов касаются питания детей. В 9 тысячах случаев предписано улучшить условия проживания воспитанников, а 3,4 тыс. рекомендаций касаются питьевой воды.

Правила питания в оздоровительных лагерях установлены требованием СанПиН. Здесь же прописан рацион детей и запретные продукты – их 37 наименований. Это кофе, газированные напитки, глазунья, паштеты, блинчики с мясом и творогом, квас, грибы, пирожные и торты, жареное во фритюре и блюда с сухими пищевыми концентратами быстрого приготовления.

Несмотря на все указания всегда остается риск попадания на столы несвежих продуктов или ошибки повара. Минздрав уже распорядился приготовить резервные койки в ближайших к лагерям медучреждениях. Они могут потребоваться на случай отравления воспитанников. Под особым контролем будут находиться медики, которые трудятся в лагерях. Региональные власти должны сообщить точное количество сотрудников и доложить о нехватке, если таковая имеется, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU