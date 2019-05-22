Президент Абхазии внес в парламент закон о переносе выборов

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-22T17:02:39+03:00

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ехал в той же колонне, что и погибший премьер-министр Геннадий Гагулия. Фото: пресс-служба главы республики

Ранее Рауль Хаджимба пошел на встречу оппозиции и согласился на проведение президентских выборов на месяц позже

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В среду, 22 мая, президент Абхазии Рауль Хаджимба внес в парламент законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики, который позволяет осуществить перенос президентских выборов с 21 июля на 25 августа. Соответствующая информация размещенном на сайте главы республики.

«Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил на рассмотрение в парламент проект закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах президента Республики Абхазия», - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оппозиция в Абхазии вышла с протестами в понедельник, 21 мая, с требованиями переноса выборов президента. Во вторник, 22 мая, Хаджимба заявил, что действия лидеров оппозиции говорят о попытках захвата власти. При этом он сказал о «важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики». Однако, позже он пошел на уступки протестующим и согласился на перенос выборов на месяц позже.

ИСТОЧНИК KP.RU