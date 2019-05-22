Премьер-министры России и Вьетнама провели переговоры в Москве

СЕГОДНЯ 17:02 2019-05-22T17:02:49+03:00

Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук обсудили успехи сотрудничества двух стран в разных сферах

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Переговоры состоялись в среду, 22 мая, в Москве. Во время беседы политики обсудили торговые отношения между двумя странами, а также договорились продолжить совместную работу в сфере инфраструктуры, транспорта, электроэнергетики, промышленности и нефтегазовом секторе.

"Мы отметили действительно неплохую, хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества, по итогам последних трех лет товарооборот у нас рос", - сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, переговоры прошли в дружественной атмосфере, и сторонам удалось подтвердить настрой на продолжение всеобъемлющего стратегического партнерства, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года Медведев летал в Ханой с официальным визитом. Тогда он также встретился с Нгуен Суан Фуком, а также многими другими высокопоставленными вьетнамскими политиками.

ИСТОЧНИК KP.RU