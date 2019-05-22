Ассоциация туроператоров России: Автобус в Италии перевернулся на опасном участке дороги

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-22T17:13:02+03:00

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В Италии 22 мая на трассе Сиена – Флоренция перевернулся туристический автобус. В нем находились 60 человек – скорее всего, россияне или русскоговорящие путешественники из стран СНГ.

В Ассоциации туроператоров России (atorus.ru) уточняют: авария произошла на опасном участке дороги. Буквально три дня назад почти на том же самом месте попал в ДТП рейсовый автобус, который вез пассажиров из Турина в Триест. Он вылетел с трассы и перевернулся. Тогда обошлось без жертв, пострадали 26 человек.

В среду, 22 мая, в автокатастрофе погибла женщина-гид, 31 человек получил травмы, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Туристы путешествовали по популярному экскурсионному маршруту по итальянским городам искусств, предполагают в АТОР.

Они ехали из Монтекатини, славящегося своими термальными водами, в Сиену, чей средневековый центр входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба города находятся в провинции Тоскана, между ними чуть больше ста километров, одна из трасс проходит через Флоренцию. На подобные экскурсии каждый день ездят сотни туристов из разных стран.

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Причиной ДТП с туристическим автобусом в Италии могла стать скользкая дорога

Одной из причин аварии с туристическим автобусом в Италии мог стать мокрый и скользкий асфальт. Накануне ночью в районе Сиены прошел сильный дождь.

- Кроме того, мы не исключаем, что водитель отвлекся во время езды. Именно это и могло привести к аварии. Автобус протаранил ограждение и слетел в кювет. Трава и небольшие кусты смягчили удар, а ведь все могло быть намного хуже. Сейчас мы опрашиваем пассажиров, которые не пострадали. Они будут проходить по этому делу в качестве свидетелей, - рассказал глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU