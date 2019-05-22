В российском посольстве в Италии уточнили информацию о ДТП с туристическим автобусом

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-22T17:23:28+03:00

В российском посольстве в Италии подтвердили, что в ДТП пострадало 12 россиян и одна женщина погибла Фото: REUTERS

В результате аварии один человек погиб и 20 получили различные травмы [видео]

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В посольство РФ в Италии уточнили информацию о ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в Сиене. Большинство пострадавших пассажиров – это российские граждане.

Все случилось утром 22 мая. Автобус улетел в кювет и перевернулся. Разбитую машину нашли лесорубы и сообщили в экстренные службы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В результате аварии погибла женщина из России, она работала экскурсоводом, еще 12 граждан РФ находятся в первом госпитале. В больницу также попали два гражданина Армении и шесть туристов из других государств.

«Число и личности обратившихся во вторую больницу уточняются», — сообщил ФАН источник.

Всего в ДТП различные травмы получили 31 человек. Из-за чего именно автобус перевернулся на трассе, сейчас уточняет полиция. В крови водителя не обнаружены следы алкоголя. Не исключено, что он не справился с управлением на опасном участке пути. К тому же накануне ночью шел сильный дождь. В итоге автобус пробил дорожное ограждение, на большой скорости съехал в кювет и перевернулся.

Как стало известно «Комсомолке», попавший в Италии в аварию автобус с российскими туристами мог принадлежать турфирме «Europe Voyage». По отзывам работающих в Италии представителей российских туристических компаний, эта фирма обладает «достаточно негативной репутацией, практически каждый год банкротится и выходит на рынок под новым названием».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710318" frameborder="0"></iframe> В Италии перевернулся туристический автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU