2019-05-22T17:25:30+03:00
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации

Заместитель министра иностранных дел Украины отказалась занимать предложенный ей пост
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Елена ЗеркальЕлена ЗеркальФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от предложенной ей должности замглавы администрации президента страны Владимира Зеленского.

В среду, 22 мая, с сайта украинского лидера исчез указ о ее назначении, а позже стало известно, что его отменили.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сообщается на сайте администрации президента.

Источники в команде Зеленского указали на то, что Зеркаль изначально соглашалась лишь на должность уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России. Вероятно, это и стало причиной отмены указа, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее новый президент Украины назначил также заместителя главы Службы безопасности, руководителя своей администрации и представителя в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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