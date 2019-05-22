Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы своей администрации

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-22T17:25:30+03:00

Заместитель министра иностранных дел Украины отказалась занимать предложенный ей пост

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от предложенной ей должности замглавы администрации президента страны Владимира Зеленского.

В среду, 22 мая, с сайта украинского лидера исчез указ о ее назначении, а позже стало известно, что его отменили.

"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины", - сообщается на сайте администрации президента.

Источники в команде Зеленского указали на то, что Зеркаль изначально соглашалась лишь на должность уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России. Вероятно, это и стало причиной отмены указа, передает "Украинская правда".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее новый президент Украины назначил также заместителя главы Службы безопасности, руководителя своей администрации и представителя в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU