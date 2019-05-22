2019-05-22T17:29:16+03:00
Политика

Начальник управления госохраны Украины заявил об отставке

Валерий Гелетей сообщил, что не мог оставить свой пост до инаугурации Зеленского
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Валерий ГелетейВалерий ГелетейФото: Страница в социальной сети героя публикации
Изменить размер текста:

Начальник управления госохраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что принял решение написать заявление об отставки. Соответствующие заявление он опубликовал на своей странице Facebook, отметив, что написал рапорт только после инаугурации президента незалежной Владимира Зеленского, поскольку до этого не мог оставить свой пост.

«Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — сказал он, опубликовав написанное им заявление.

Начальник управления госохраны Украины заявил об отставке Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Начальник управления госохраны Украины заявил об отставкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее в связи с вступлением в должность нового президента в отставку подали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Службы безопасности Василий Грицак. Незадолго до этого об оставлении своей должности сообщили глава МИД Незалежной Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте