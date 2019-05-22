Начальник управления госохраны Украины заявил об отставке

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-22T17:29:16+03:00

Валерий Гелетей сообщил, что не мог оставить свой пост до инаугурации Зеленского

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Начальник управления госохраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что принял решение написать заявление об отставки. Соответствующие заявление он опубликовал на своей странице Facebook, отметив, что написал рапорт только после инаугурации президента незалежной Владимира Зеленского, поскольку до этого не мог оставить свой пост.

«Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — сказал он, опубликовав написанное им заявление.

Начальник управления госохраны Украины заявил об отставкеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее в связи с вступлением в должность нового президента в отставку подали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава Службы безопасности Василий Грицак. Незадолго до этого об оставлении своей должности сообщили глава МИД Незалежной Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU