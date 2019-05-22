2019-05-22T17:41:54+03:00
Общество

ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте

74% горожан назвали место в сквере неудачным
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Споры разных групп жителей Екатеринбурга вокруг строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в центре города несколько дней был одной из главных российских новостей. Сейчас градус страстей несколько спал. Стороны ждут окончательного решения властей. Между тем ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) сегодня опубликовал результаты социологического опроса, который был проведен среди горожан.

Во-первых, большой общественный резонанс вокруг «стены» между противниками и защитниками места стройки, оказывается, можно выразить в реальных цифрах. По данным исследования, 94% от общего числа опрошенных горожан слышали об этой истории.

Категорически против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городе лишь 18%. Чуть больше людей считают, что его нужно возвести именно в сквере у театра драмы: по мнению 7% - « соответствии с первоначально разработанным проектом», 18% - «в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан».

Между тем сразу 58% респондентов ответили, что они не против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины, но он должен стоять в другой части города.

«На прямой вопрос, является ли сквер у театра драмы удачным или неудачным местом для строительства Храма, только 10% поддержали выбор места, - говорится в сообщении ВЦИОМ. - А большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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