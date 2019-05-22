Падение метеорита над Австралией записали на видео
Жители австралийского городка Аделаида стали свидетелями необычного природного явления. Ночное небо разрезало падающее космическое тело. Что именно это было – теперь гадают специалисты и простые пользователи сети.
Все случившееся удалось записать на видео, кадры оказались в Интернете и стали очень популярными. Разгадать данную загадку теперь пытаются по всему миру. Изначально видно, что на небе движется какой-то объект, который внезапно вспыхивает и начинает стремительно падать к земле. Несколько секунд и небесное тело сгорает, озаряя все ярким заревом.
Пока люди сходятся во мнении, что на видео попал момент падения метеорита, который сгорел в атмосфере, сообщает Пятый канал.
Житель Австралии снял метеорит на камеру.
В начале 2019 года похожая история произошла в Венесуэле. Местные жители успели записать на видео неизвестное небесное тело, которое горело в атмосфере, а затем скрылось за горизонтом. Космический объект можно было наблюдать в окрестностях Каракаса, Карабобо, Арагуа и Гуарико.
В Венесуэле упал метеорит.
ИСТОЧНИК KP.RU