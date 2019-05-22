2019-05-22T17:42:45+03:00
Общество

Падение метеорита над Австралией записали на видео

Теперь специалисты и пользователи сети гадают, что за вспышка была видна на небе [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Австралийцы записали на видео момент падения метеоритаАвстралийцы записали на видео момент падения метеорита
Изменить размер текста:

Жители австралийского городка Аделаида стали свидетелями необычного природного явления. Ночное небо разрезало падающее космическое тело. Что именно это было – теперь гадают специалисты и простые пользователи сети.

Все случившееся удалось записать на видео, кадры оказались в Интернете и стали очень популярными. Разгадать данную загадку теперь пытаются по всему миру. Изначально видно, что на небе движется какой-то объект, который внезапно вспыхивает и начинает стремительно падать к земле. Несколько секунд и небесное тело сгорает, озаряя все ярким заревом.

Пока люди сходятся во мнении, что на видео попал момент падения метеорита, который сгорел в атмосфере, сообщает Пятый канал.

Житель Австралии снял метеорит на камеру.

В начале 2019 года похожая история произошла в Венесуэле. Местные жители успели записать на видео неизвестное небесное тело, которое горело в атмосфере, а затем скрылось за горизонтом. Космический объект можно было наблюдать в окрестностях Каракаса, Карабобо, Арагуа и Гуарико.

В Венесуэле упал метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте