Падение метеорита над Австралией записали на видео

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-22T17:42:45+03:00

Теперь специалисты и пользователи сети гадают, что за вспышка была видна на небе [видео]

Изменить размер текста: A A

Жители австралийского городка Аделаида стали свидетелями необычного природного явления. Ночное небо разрезало падающее космическое тело. Что именно это было – теперь гадают специалисты и простые пользователи сети.

Все случившееся удалось записать на видео, кадры оказались в Интернете и стали очень популярными. Разгадать данную загадку теперь пытаются по всему миру. Изначально видно, что на небе движется какой-то объект, который внезапно вспыхивает и начинает стремительно падать к земле. Несколько секунд и небесное тело сгорает, озаряя все ярким заревом.

Пока люди сходятся во мнении, что на видео попал момент падения метеорита, который сгорел в атмосфере, сообщает Пятый канал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710365" frameborder="0"></iframe> Житель Австралии снял метеорит на камеру.

В начале 2019 года похожая история произошла в Венесуэле. Местные жители успели записать на видео неизвестное небесное тело, которое горело в атмосфере, а затем скрылось за горизонтом. Космический объект можно было наблюдать в окрестностях Каракаса, Карабобо, Арагуа и Гуарико.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691023" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле упал метеорит.

ИСТОЧНИК KP.RU