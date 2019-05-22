Зеленский готовится к переезду в новый дом

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-22T17:52:23+03:00

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Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский вынужден будет вскоре покинуть свою квартиру и перебраться более подходящее главе государства жилье. Дело в том, что обычная квартира в многоэтажном доме не соответствует всем нормам безопасности.

В настоящее время новоиспеченные президент вместе с супругой проживают недалеко от комплекса зданий Администрации президента в 22-этажной высотке. Кроме того у четы Зеленских есть и своя двухэтажная вилла Иванковичах Киевской области площадью 353, 5 квадратов с земельным участком в 1200 квадратов. Но и частные владения не подходят для проживания главы государства. Дело в том, что особняк находится слишком далеко от Киева, и так же как и городская квартира не соответствует нормам безопасности — дом может быть атакован с воздуха или территории соседних зданий.

Предполагается, что Зеленский на время своего президентского срока займет целый этаж в квартале, непосредственно примыкающем к Администрации президента. Посторонних людей здесь не бывает, а все входы внутрь квартала строго контролируются полицией и спецслужбами, пишет сайт mk.ru.

Дом Зеленского сняли с высоты птичьего полета.Особняк президента расположен в киевской области

ИСТОЧНИК KP.RU