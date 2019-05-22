МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-22T17:59:48+03:00

МВФ пока не требует от Украины поднять цены на газ Фото: REUTERS

В Киеве заверили, что этот пункт меморандума не препятствует получению нового транша

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Международный валютный фонд больше не требует от Украины повышения цен на газ для населения. Об этом сообщил постоянный представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.

По его словам, данный вопрос больше не актуален.

"На сегодня у МВФ нет новых требований или претензий относительно цен на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме о сотрудничестве, выполнен и не является препятствием для нового транша", - сказал политик.

Он добавил, что теперь стоимость газа для населения будет определять правительство, однако и тут нужно найти баланс, который бы устроил как Международный валютный фонд, так и оплачивающих коммунальные услуги потребителей.

"Этот вопрос очень непростой и долгий. Поэтому обсуждения идут. Но на сегодня это не требования от МВФ. Претензий к Украине по этому вопросу нет", - заявил Герус в эфире телеканала "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что тарифы на газ для украинцев растут последние несколько лет. Так, 1 июня 2019 года жителей этой страны ждет очередное повышение на 4,6% (380 гривен).

ИСТОЧНИК KP.RU