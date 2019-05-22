МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Международный валютный фонд больше не требует от Украины повышения цен на газ для населения. Об этом сообщил постоянный представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.
По его словам, данный вопрос больше не актуален.
"На сегодня у МВФ нет новых требований или претензий относительно цен на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме о сотрудничестве, выполнен и не является препятствием для нового транша", - сказал политик.
Он добавил, что теперь стоимость газа для населения будет определять правительство, однако и тут нужно найти баланс, который бы устроил как Международный валютный фонд, так и оплачивающих коммунальные услуги потребителей.
"Этот вопрос очень непростой и долгий. Поэтому обсуждения идут. Но на сегодня это не требования от МВФ. Претензий к Украине по этому вопросу нет", - заявил Герус в эфире телеканала "112 Украина".
Сайт kp.ru писал о том, что тарифы на газ для украинцев растут последние несколько лет. Так, 1 июня 2019 года жителей этой страны ждет очередное повышение на 4,6% (380 гривен).
ИСТОЧНИК KP.RU
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