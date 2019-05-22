2019-05-22T18:31:19+03:00
Политика

Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества

"Здоровое" население никогда не допустит пренебрежительности в общении с нуждающимися в поддержке людьми, считает президент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Государство должно обеспечивать поддержку лиц с ограниченными возможностями, заявил ПутинГосударство должно обеспечивать поддержку лиц с ограниченными возможностями, заявил ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отношение населения к лицам с ограниченными возможностями является важнейшим показателем жизнеспособности и зрелости общества. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Обращаясь к правительству, он подчеркнул, что вопрос социальной поддержки инвалидов - далеко не дежурный. И дело не только в том, что он напрямую касается почти 12 млн россиян с ограничениями по здоровью.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке", - сказал глава государства.

По словам Путина, сами власти и, прежде всего, правительство должно "задавать камертон этого отношения" - держать проблему на постоянном контроле и возвращаться к ней, анализируя последствия принятых решений, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент в России лишь 28% трудоспособных инвалидов имеют работу. Правительство разрабатывает специальные программы трудоустройства таких людей и повышения их квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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