Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Отношение населения к лицам с ограниченными возможностями является важнейшим показателем жизнеспособности и зрелости общества. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
Обращаясь к правительству, он подчеркнул, что вопрос социальной поддержки инвалидов - далеко не дежурный. И дело не только в том, что он напрямую касается почти 12 млн россиян с ограничениями по здоровью.
"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке", - сказал глава государства.
По словам Путина, сами власти и, прежде всего, правительство должно "задавать камертон этого отношения" - держать проблему на постоянном контроле и возвращаться к ней, анализируя последствия принятых решений, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент в России лишь 28% трудоспособных инвалидов имеют работу. Правительство разрабатывает специальные программы трудоустройства таких людей и повышения их квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU