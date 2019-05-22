В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-22T18:47:33+03:00

Фура врезалась в уборочную машину,а потом перевернулась и загорелась. ФОТО: стоп-кадр с видео

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Страшная авария произошла 22 мая неподалеку от деревни Бутынь, что на Минском шоссе. Буквально в ста метрах от населенного пункта фура врезалась в уборочную машину. Груженый песком грузовик пролетел после столкновения примерно 30 метров и опрокинулась на бок.

Дальше случился пожар. Очевидцы сняли происшествие на видео. Фура лежит поперек дороги, песок рассыпан, горит кабина. Густой черный дым поднимается клубами над авто. Пока не ясно, смог ли водитель выжить в данной ситуации.

На Минском шоссе горит перевернутая фура.

Дорожная машина от удара тоже перевернулась. У нее помят левый бок, но шофер не пострадал. В момент аварии его не было в авто.

В дорожной полиции подтвердили факт происшествия и отметили, что движение в сторону столицы в Одинцовском районе полостью заблокировано. Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, сообщает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU