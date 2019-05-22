МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-22T18:53:57+03:00

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Министерство иностранных дел Японии провело опрос жителей России по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. В исследовании приняли участие 3600 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Опрос проводился в феврале 2019 года по телефону.

Так, 53% респондентов выразили уверенность в том, что Курилы принадлежат и в будущем будут принадлежать только России, а 41% жителей РФ призвали Москву и Токио достичь компромисса. Лишь 2% опрошенных смогли найти некие основания, по которым острова должны быть переданы Японии.

Данные опроса приводятся в документе, опубликованном на сайте МИД азиатского государства.

Сайт kp.ru писал о том, что сами японцы с каждым месяцем все меньше верят в возвращение "северных территорий". Так, в начале года лишь 27% опрошенных призвали Токио добиваться передачи всех четырех островов. 41% респондентов надеются получить хотя бы два из них - Шикотан и Хабомаи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU