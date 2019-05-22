2019-05-22T18:59:26+03:00
Политика

Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу

Новый президент Украины рассматривает множество вариантов урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по ДонбассуЗеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по ДонбассуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает, как сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки», рассматривая разные варианты урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, включая трехсторонней контактной группы, нормандского формата, телефонные переговоры лидеров. Соответствующие заявление сделал замглавы администрации Вадим Пристайко.

«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, и которые состоятся в ближайшее время», - сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность президента в понедельник, 20 мая. В рамках своей речи на церемонии инаугурации украинский лидер обратился к жителям Донбасса на русском языке.

Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении 490 млн рублей
В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум
Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса
МИД Японии опросил россиян по вопросу принадлежности южных Курил
Посольство РФ: в аварии с автобусом в Италии пострадали 19 россиян
В Подмосковье фура снесла уборочную машину, рухнула на бок и загорелась
Путин назвал отношение к инвалидам показателем зрелости всего общества
Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Мать сестер Хачатурян просит прекратить уголовное дело
МИД КНР назвал экономической травлей внесение Huawei в "черный" список США
МВФ больше не требует повышения цен на газ для населения Украины
Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения
Зеленский готовится к переезду в новый дом
Падение метеорита над Австралией записали на видео
ВЦИОМ: Большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма, но просят возвести его в другом месте