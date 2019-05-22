СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-22T18:59:26+03:00

Зеленский думает, как сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу Фото: REUTERS

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Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает, как сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки», рассматривая разные варианты урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, включая трехсторонней контактной группы, нормандского формата, телефонные переговоры лидеров. Соответствующие заявление сделал замглавы администрации Вадим Пристайко.

«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, и которые состоятся в ближайшее время», - сказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский вступил в должность президента в понедельник, 20 мая. В рамках своей речи на церемонии инаугурации украинский лидер обратился к жителям Донбасса на русском языке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708490" frameborder="0"></iframe> Зеленский обратился к Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU