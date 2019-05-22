В России отзывают более 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-22T20:21:36+03:00

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Российский представитель американской компании Ford ("Форд Соллерс Холдинг") отзывает 14 тысяч 576 проданных на территории страны автомобилей марки Ford Explorer. Речь идет о внедорожниках, реализованных с августа 2012 года по апрель 2018-го. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

В ведомстве уточнили, что причиной отзыва являются результаты исследования, которые выявили проблемы с подвеской, увеличивающие риск аварий во время движения.

"Частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах", - пояснили в Росстате.

Сотрудники компании сами проинформируют владельцев автомобилей, на которых необходимо произвести замену рычагов регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы будут осуществляться за счет производителя.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее об отзыве автомобилей заявил также российский "АвтоВАЗ". Свыше 32 тысяч машин марки Lada Largus пройдут бесплатную диагностику и при необходимости будут отремонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU