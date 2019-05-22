Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса

СЕГОДНЯ 20:47 2019-05-22T21:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы прошедшего в Тель-Авиве песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги распределения баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского вещательного союза.

Решение о пересмотре принято из-за ошибки в ходе начисления баллов.

"ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра [баллов] мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вещательного союза.

После пересчета российский представитель Сергей Лазарев так и остался на третьем месте, хотя и получил дополнительный балл, однако для ряда стран изменения оказались существенными. Так, Швеция переместилась с шестой на пятую, опередив Норвегию, а Северная Македония с 305 баллами оказалась на седьмой позиции, сдвинув Азербайджан (302 балла) на восьмую. Белоруссия же (31 балл) поднялась на 24 место. Соответственно, Германия (24 балла) осталась позади.

Сайт kp.ru писал о том, что сомнения в объективности голосования возникли сразу после объявления итогов конкурса, и дело даже не в ошибке. Просто, как оказалось, члены жюри сразу 17-ти стран не дали России ни одного балла.

Обновленные результаты:

Нидерланды (498 очков)

Италия (472 очка)

Россия (370 очков)

Швейцария (364 очка)

Швеция (334 очка)

Норвегия (331 очко)

Северная Македония (305 очков)

Азербайджан (302 очка)

Австралия (284 очка)

Исландия (232 очка)

Чехия (157 очков)

Дания (120 очков)

Кипр (109 очков)

Мальта (107 очков)

Словения (105 очков)

Франция (105 очков)

Албания (90 очков)

Сербия (89 очков)

Сан Марино (77 очков)

Эстония (76 очков)

Греция (74 очка)

Испания (54 очка)

Израиль (35 очков)

Беларусь (31 очко)

Германия (24 очка)

Великобритания (11 очков)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU