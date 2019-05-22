Суд Москвы арестовал главу штаба ФБК Волкова на 20 суток

СЕГОДНЯ 21:21 2019-05-22T21:25:21+03:00

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Главу штаба Фонда борьбы с коррупцией, бывшего руководителя избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток за нарушение правил организации митинга, повлекшее нанесение вреда имуществу. Такое решение в среду, 22 мая, принял Симоновский суд Москвы.

"Из-за действий Волкова был поврежден автомобиль, принадлежащий частному лицу. Правонарушителю назначено наказание в виде 20 суток административного ареста", - сказали в суде.

Сам Волков рассказал, что все случилось 9 сентября 2018 года, когда в Москве проходила акция протеста. Глава штаба тогда находился в Вильнюсе и, по версии следствия, общался с участники митинга через видеотрансляцию, что и привело к повреждению машины. Свою вину задержанный не признает, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Волкова уже неоднократно арестовывали на нарушение закона об организации митингов.

ИСТОЧНИК KP.RU