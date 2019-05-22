2019-05-22T21:59:35+03:00
Политика

США продолжат консультации с Турцией по вопросу покупки С-400

Вашингтон хочет и дальше поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Соединенные Штаты все еще обеспокоены планами Турции по закупке российских комплексов зенитно-ракетных комплексов С-400, однако поиск решения данной проблемы будет продолжен, поскольку Анкара остается важным союзников Вашингтона. Такое заявление сделал новый главнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал американских Военно-воздушных сил Тод Уолтерс.

"Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией", - цитирует РИА Новости главкома.

В Анкаре неоднократно говорили о том, что решение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит пересмотру. Несмотря на это, турецкие власти готовы вести переговоры с американцами, которые видят в российских комплексах угрозу своим истребителям и даже угрожают союзникам санкциями за покупку этого вооружения, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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