Исполком МОК решил не исключать бокс из программы Олимпийских игр

СЕГОДНЯ 22:47 2019-05-22T22:47:46+03:00

Однако Международная ассоциация бокса (AIBA) все же будет лишена статуса признания

Изменить размер текста: A A

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал не исключать бокс из программы Олимпийских Игр-2020 в Токио, но при этом лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.

Сайт kp.ru писал о том, что МОК объявил о "заморозке" данных соревнований на предстоящих ОИ в ноябре 2018 года. Дело в том, что президентом AIBA стал узбекистанский предприниматель Гафур Рахимов, включенный в санкционный список Минфина США. В Вашингтоне считают, что бизнесмен причастен к организованной преступности.

"Статус полного признания AIBA будет пересмотрен после Олимпиады в Токио", - передает ТАСС со ссылкой на заявление исполкома.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что такое решение принято в интересах спортсменов и всего бокса. Главное, что соревнование все же состоится и при этом пройдет через "честную квалификационную систему". Организацией займется сам Международный олимпийский комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU