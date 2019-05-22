2019-05-22T23:04:16+03:00
Наука

В Роскосмосе объяснили, зачем им понадобились 2 тысячи голодных пиявок

Ранее такой заказ появился на официальном портале государственных закупок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявокПредприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дочернее предприятие корпорации Роскосмос, компания-разработчика спутников ИСС имени Решетнёва планирует купить две тысячи голодных пиявок. Соответствующий заказ появился на официальном портале госзакупок.

В требованиях уточняется, что пиявки должны быть аптекарскими или лечебными размером от 8 до 12 см и обязательно с продольной оранжевой полосой на тельце. При этом поставлять их нужно в голодном состоянии.

На необычную закупку уже выделено 89 тысяч рублей. Ожидается, что каждая партия будет включать в себя по 300 штук и поставляться один раз в два месяца.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что, что приобретают пиявок в рекреационных целях.

"В структуре предприятия находятся лечебно-оздоровительные комплексы и пансионаты, в интересах которых осуществляется данная закупка", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя госкорпорации.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему. Сразу в нескольких крупных городах России работала сеть медицинских центров, сотрудники которых за бешеные деньги назначали пенсионерам пиявок от всех болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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