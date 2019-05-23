Зеленский высказался об отказе Рады рассмотреть его
Новый президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поделился с согражданами мнением об отказе Верховной рады рассмотреть предложенный им законопроект об изменении закона о выборах.
«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются», - написал он.
Зеленский отметил, что украинцы даже в мажоритарных округах выберут «новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле».
«Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!» - добавил он.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля. А в среду, 22 мая, депутаты отказались рассматривать внесенный президентом Украины законопроект, предусматривающий изменения в избирательной системе страны.
Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?
ИСТОЧНИК KP.RU
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