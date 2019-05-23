2019-05-23T01:05:07+03:00
Политика

Зеленский высказался об отказе Рады рассмотреть его

По словам президента Украины, депутаты «рассчитывают за деньги и гречку» снова попасть в парламент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новый президент Украины Владимир ЗеленскийНовый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Новый президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поделился с согражданами мнением об отказе Верховной рады рассмотреть предложенный им законопроект об изменении закона о выборах.

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она даёт им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются», - написал он.

Зеленский отметил, что украинцы даже в мажоритарных округах выберут «новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле».

«Так что? Сделаем их вместе? 21 июля!» - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля. А в среду, 22 мая, депутаты отказались рассматривать внесенный президентом Украины законопроект, предусматривающий изменения в избирательной системе страны.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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