2019-05-23T04:23:41+03:00
Политика

Госдеп США опять пригрозил Турции «негативными последствиями» покупки российских С-400

По словам представителя госдепартамента, Вашингтон при этом готов сотрудничать с Анкарой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400Госдепартамент США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400Фото: REUTERS
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Вашингтон в очередной раз пригрозил Анкаре «крайне негативными последствиями» покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус.

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Турцией и «продолжают обсуждать» опасения Вашингтона по поводу этой покупки, «в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия».

Морган Ортэгус уточнила, что приобретение российских ЗРК, в частности, «будут иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО», передает ТАСС.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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