Болтон призвал Береговую охрану США «бросить вызов» России в Арктике

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-23T05:42:19+03:00

По словам советника Трампа, Штаты строят ледоколы, чтобы противостоять России и Китаю в арктическом регионе

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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии Береговой охраны США в Коннектикуте, призвал их «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике, передает агентство Reuters.

« В качестве военнослужащих Береговой охраны США вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и незаконным притязаниям Китая на статус близкой к Арктике державы», - заявил он, обращаясь к выпускникам.

При этом советник Трампа подчеркнул, что Америка – «арктическая держава, имеющая долговременные интересы в этом регионе».

Кроме того, по словам Джона Болтона, именно с целью противостояния России и Китаю в арктическом регионе Соединенные Штаты строят корабли ледового класса, которые в скором будущем позволят «восстановить американское лидерство в Арктике».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике. При этом в использовании Северного морского пути американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU