2019-05-23T06:40:11+03:00
В мире

Компания Panasonic объявила о приостановке сотрудничества с Huawei

Ранее подобное решение приняли британская корпорация ARM и Google
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Panasonic приостанавливает торговые отношения с HuaweiPanasonic приостанавливает торговые отношения с HuaweiФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После внесения китайской телекоммуникационной компании Huawei в «черный список» Министерства торговли США японская корпорация Panasonic объявила о приостановке поставок некоторых деталей мобильных телефонов Huawei, сообщает агентство Nikkei Asia Review.

«Количество данной продукции ограничено, и такая мера почти не повлияет на прибыль компании», - приводит издание слова представителя Panasonic.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудничество с китайской компанией решила прекратить британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных устройств, а перед этим об отказе от работы с Huawei сообщил американский электронный гигант Google.

Напомним, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 23 мая 2019 года: ожидается гроза и сильный ветер
На Шри-Ланке установлены личности всех смертников, устроивших серию «пасхальных терактов»
В НАТО призвали Россию уйти из Крыма
Болтон призвал Береговую охрану США «бросить вызов» России в Арктике
Times: 24 мая Мэй объявит о своей отставке из-за разногласий по Brexit
США могут отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных
Госдеп США опять пригрозил Турции «негативными последствиями» покупки российских С-400
Террористы нанесли удар по электростанции в Сирии с помощью беспилотников
Трамп во время визита в Японию вместе с Абэ побывает на турнире по сумо
Захарова прокомментировала новости о том, что США снова покупают нефть из Венесуэлы
Германия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
ФИФА отказалась расширить состав участников Чемпионата мира в Катаре до 48 команд
Порошенко заявил, что уголовные дела против него инициировали «враги Украины»
Зеленский высказался об отказе Рады рассмотреть его законопроект
Порошенко назвал «капитуляцией» предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией
Сотрудники McDonald's в США пожаловались на домогательства на работе
Лидер Палаты общин Британии подала в отставку, призвав Мэй последовать ее примеру
В Роскосмосе объяснили, зачем им понадобились 2 тысячи голодных пиявок
Исполком МОК решил не исключать бокс из программы Олимпийских игр
Итальянский модный дом Prada откажется от натурального меха
Михаил Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
США продолжат консультации с Турцией по вопросу покупки С-400
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель
«Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу
Суд Москвы арестовал главу штаба ФБК Волкова на 20 суток