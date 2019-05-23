Компания Panasonic объявила о приостановке сотрудничества с Huawei

СЕГОДНЯ 06:28 2019-05-23T06:40:11+03:00

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После внесения китайской телекоммуникационной компании Huawei в «черный список» Министерства торговли США японская корпорация Panasonic объявила о приостановке поставок некоторых деталей мобильных телефонов Huawei, сообщает агентство Nikkei Asia Review.

«Количество данной продукции ограничено, и такая мера почти не повлияет на прибыль компании», - приводит издание слова представителя Panasonic.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудничество с китайской компанией решила прекратить британская корпорация ARM, занимающаяся разработкой микропроцессоров для мобильных устройств, а перед этим об отказе от работы с Huawei сообщил американский электронный гигант Google.

Напомним, 15 мая Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В тот же день американское министерство торговли объявило, что внесет Huawe и связанные с ней компании в свой «черный список».

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал этот шаг Вашингтона проявлением «беспричинного давления» и «типичной экономической травлей».

ИСТОЧНИК KP.RU