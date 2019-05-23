2019-05-23T07:00:37+03:00
Происшествия

На Шри-Ланке установлены личности всех смертников, устроивших серию «пасхальных терактов»

По подозрению в причастности к взрывам 21 апреля задержаны 89 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Серия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической ПасхиСерия из восьми взрывов прогремела на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической ПасхиФото: REUTERS
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Спустя месяц после серии «пасхальных терактов» на Шри-Ланке полиции страны с помощью тестов ДНК удалось установить личности всех девяти смертников, подорвавших себя 21 апреля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя шриланкийских правоохранительных органов.

Кроме того, задержаны 89 человек, подозреваемых в причастности к взрывам. Отмечается, что власти Шри-Ланки считают ответственной за теракты местную радикальную экстремистскую группировку National Thawheed Jammath (NTJ).

Напомним, как писал сайт kp.ru, в католическую Пасху, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть – утром. Террористы-смертники подорвали себя в трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях, через несколько часов еще два взрыва произошли в пригороде столицы островного государства Коломбо. Сообщалось о 359 жертвах, однако потом власти уточнили данные: погибли от 250 до 260 человек, более 400 пострадали.

Кроме того, самодельную бомбу нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны, а позже на автобусной станции в окрестностях Коломбо были обнаружены 87 детонаторов.

К расследованию взрывов на Шри-Ланке подключились специалисты ФБР.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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