В России создали сервис для выявления лишенных прав водителей на дорогах

СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-23T07:53:07+03:00

Информация о нарушителях будет собираться на основе данных операторов, ГИБДД, а также фото- и видеофиксации

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Сервисная платформа "Автодата" поможет выявлять людей, которые продолжают управлять транспортными средствами даже после лишения водительских прав. Об этом сообщил официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

Информация о нарушителях будет собираться на основе данных операторов телематических платформ, ГИБДД, а также камер фото- и видеофиксации. Возможное местоположение и схема перемещения автомобилей, чьи владельцы лишены водительских прав, станет частью актуального списка.

Обычно если автолюбитель на нарушает правила дорожного движения, то вероятность его остановки сотрудниками ГИБДД практически равняется нулю. Бывает, что оставшиеся без водительских прав граждане годами продолжают управлять ТС, зная, что их не поймают в условиях соблюдения скорости и движения в общем потоке.

"Сервис платформы "Автодата" позволит найти нарушителя и обратить на него внимание сотрудников МВД", - цитирует ТАСС представителя "Автонет".

Ожидается, что новая система будет взята на вооружение министерством внутренних дел России.

Сайт kp.ru писал о том, что "Автодата" планирует собирать данные об эксплуатации автомобиля, качестве дорог, пробках, погодных условиях и даже о физиологическом состоянии человека. Водитель сам станет источником сведений о свободных местах на парковке или аварии впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU