2019-05-23T08:42:08+03:00
Политика

В Крыму сочли "неадекватным" призыв НАТО о выводе российских войск

Сенатор Сергей Цеков указал на то, что армия обеспечивает полную и эффективную защиту полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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НАТО потребовало от России покинуть КрымНАТО потребовало от России покинуть КрымФото: REUTERS
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В Крыму сочли "неадекватным" призыв НАТО вывести российские войска с территории полуострова, поскольку эти подразделения обеспечивают полную и эффективную защиту региона.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с соответствующим требованием выступил председатель военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич. Он заявил, что военно-политический блок не признает российскую принадлежность Крыма, а потому армия должна покинуть полуостров.

"Это абсолютно исключено. <...> Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму, им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем. Войска российские были, есть и будут", - сказал сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

При этом он в очередной раз напомнил, что полуостров воссоединился с Россией абсолютно справедливо и на законных условиях, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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