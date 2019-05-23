В Турции отрицают наличие ультиматума США по С-400

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-23T09:18:18+03:00

Анкара заявила, что не получала требование заокеанской страны об аннулировании договора с Россией

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Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран отрицает наличие ультиматума от США. Речь идет о требовании Вашингтона к концу первой недели июня аннулировать закупку у Москвы С-400.

«На официальном уровне ничего подобного не было», — приводит его слова A Haber.

Замглавы МИД подчеркнул, что Турция не согласна с санкциями в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), так как договор с Россией был заключён ещё до принятия этого документа.

Напомним, согласно ультиматуму, о котором сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Турция должна была отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу еще 15 мая заявил, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU