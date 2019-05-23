В Турции отрицают наличие ультиматума США по С-400
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран отрицает наличие ультиматума от США. Речь идет о требовании Вашингтона к концу первой недели июня аннулировать закупку у Москвы С-400.
«На официальном уровне ничего подобного не было», — приводит его слова A Haber.
Замглавы МИД подчеркнул, что Турция не согласна с санкциями в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), так как договор с Россией был заключён ещё до принятия этого документа.
Напомним, согласно ультиматуму, о котором сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте, Турция должна была отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу еще 15 мая заявил, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу или приостановлению.
ИСТОЧНИК KP.RU